НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в країні на 2026 рік з 6,6% у своєму жовтневому інфляційному звіті до 7,5%, на 2027 рік – з 5% до 6%.

"Зниження інфляції триватиме й у наступні місяці, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року. Водночас вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми", - зауважив регулятор в релізі в четвер.

За його оновленим прогнозом, досягнення цілі інфляції в 5% тепер перенесено з кінця 2027 року на середину 2028 року.

"Монетарна політика НБУ сприятиме обмеженню фундаментального цінового тиску. Однак відкладені ефекти руйнувань в енергосекторі стримуватимуть дезінфляцію. За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 6% наприкінці 2027 року, а у 2028 році – до цілі 5%", - запевнив регулятор.

Нацбанк додає, що очікує сповільнення темпів інфляції завдяки скороченню енергодефіцитів, зменшенню зовнішнього цінового тиску, а також нарощуванню врожаїв і поліпшенню ситуації на ринку праці в міру зниження безпекових ризиків.

Як повідомлялося, інфляція в Україні в 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона знизилася до 5,1% після стрибка роком раніше до 26,6%.

Національний банк України наприкінці жовтня 2025 року покращив прогноз інфляції на 2025 рік до 9,2% з 9,7% у липневому макропрогнозі та залишив оцінку інфляції на 2026 рік на попередньому рівні – 6,6%.