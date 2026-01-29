Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Національний банк України (НБУ) очікує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році на рівні 1,8%, тоді як у жовтневому Інфляційному звіті йшлося про показник на рівні 2%.

"Нарощування врожаїв та інвестиції у відбудову інфраструктури й оборонний комплекс забезпечать подальше відновлення економіки. Однак ускладнення ситуації в енергосекторі ще тривалий час обмежуватиме ділову активність. З огляду на це реальний ВВП у 2026 році зросте помірно – на 1,8%", - йдеться в релізі регулятора в четвер.

Також Нацбанк зазначає, що наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв, у тому числі з огляду на зміщення жнив на IV квартал, а також на тлі нарощування бюджетних видатків. Проте через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8% з 1,9%.

Щодо прогнозу на наступні роки, в НБУ очікують пришвидшення економічного зростання – до рівня 3-4% у 2027-2028 роках. Серед факторів, що сприяють поліпшенню: поступове покращення ситуації в енергосекторі та збільшення приватних інвестицій.

Як повідомлялось, інвестгрупа ICU прогнозує сповільнення зростання реального ВВП України в 2026 році до 1,2% з 2,1% у 2025 році, в Dragon Capital – до 1%, тоді як уряд побудував держбюджет на 2026 рік на прогнозі зростання економіки на 2,4%.