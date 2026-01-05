ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році збільшився на 2% порівняно з 2024 роком через погіршення прогнозів наприкінці року внаслідок ударів Російської Федерації по газовидобутку, енергетичних об'єктах, портовій та залізничній інфраструктурі, наголошують експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"2025 рік став ще одним роком війни, стійкості та адаптації для України. Активна війна росії проти України тривала і позначилася втратою територій, руйнуванням об’єктів енергетики та іншої критичної інфраструктури, включно із залізницею та морськими портами. Тому, за оцінкою ІЕД, у 2025 році реальний ВВП зріс на близько 2%", - йдеться в публікації на сайті ІЕД.

Як зазначають в інституції, попри стабільну підтримку міжнародних (через механізм ERA за рахунок відсотків на знерухомлені російські активи та продовження фінансування в рамках Ukraine Facilty), військова підтримка слабшала з огляду на обмежену допомогу з боку США, адже після інавгурації Трампа президентом велася політика "менше допомоги для примушення до миру".

Підбиваючи підсумки року, в ІЕД зауважили, що попри раунди переговорів між Україною та США, США і Росією миру досягнуто не було. Натомість протягом року зростала оборонна промисловість в Україні й комерційний імпорт оборонного обладнання та складових. Українські компанії оборонного комплексу здійснили перші кроки для початку роботи на ринку країн ЄС.

"Зміна підходів США до підтримки України змусила ЄС адаптувати політику та взяти на себе ключову роль у підтримці України. Виклики, ризики та непевність будуть притаманними й 2026 року", - очікують в ІЕД.

Разом з тим в ІЕД відзначають прогрес у євроінтеграції: попри блокування Угорщиною офіційного відкриття кластерів, Україна у вересні 2025 року завершила всі скринінги, а ініціатива "frontloading" (узгодження реформ та переговорних позицій до офіційного відкриття переговорів) дозволила фактично розпочати переговори за трьома кластерами. На неформальній зустрічі міністрів країн-членів ЄС з українською стороною в грудні було формалізовано процес узгодження реформ до їх офіційного старту, а на початок 2026 року заплановано роботу за цими трьома кластерами, що фактично дозволяє оминати вето до моменту фінального закриття розділів.

Для координації цих кроків уряд підготував Національну програму адаптації законодавства на 2026-2027 роки, ухвалення якої очікується на початку поточного року.

Щодо проблем бізнесу, то він дедалі більше стикається з проблемою пошуку робочої сили, а восени-2025 ще й з відтоком чоловіків 18-22 років, яким дозволили виїжджати з України. Важливою перешкодою для діяльності компаній також було підвищення цін на сировину та матеріали. Частково, ймовірно, це пов’язано з девальвацією гривні по відношенню до євро, вважають аналітики. Також бізнес стикався зі зменшенням попиту та проблемою логістики.

Попри це врожай зернових торік був ліпший, ніж очікували. Це знизило негативний внесок від спаду сільського господарства до зростання економіки.

Попит на продукцію оборонного комплексу сприяв розвитку машинобудування. Високий внутрішній попит на продукцію металургії сприяв зростанню сектору.

"Зростання в галузі торгівлі пояснювалося більшим реальним доходом домогосподарств завдяки вищим зарплатам, індексації пенсій та стриманим зростанням цін на непродовольчі товари. З боку попиту зростало реальне кінцеве споживання домогосподарств та інвестиції, що призводили до вищого імпорту. Реальний експорт суттєво скоротився через нижчі обсяги експорту зернових та олійних внаслідок відсутності запасів попередніх років. Держспоживання зростало завдяки закупівлі озброєння", - йдеться в публікації інституту.