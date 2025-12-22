Зростання реального ВВП України прискорилося до 3,6% у листопаді через пізніший збір кукурудзи - ІЕД

Темпи приросту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у листопаді прискорилися до 3,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Зазначається, що це пов’язано з пізнішим порівняно з 2024 роком збором кукурудзи. При цьому промисловість скоротила виробництво в результаті руйнування енергетичної інфраструктури.

"Економічна ситуація погіршилася в листопаді та на початку грудня через постійні обстріли росіянами енергетичної та залізничної інфраструктури. Однак через додатній внесок сільського господарства реальний ВВП, за оцінкою, зріс на 3,6%. Так, ми оцінюємо, що реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві, за оцінками, збільшилася на 36% до попереднього року (дпр). Це насамперед результат пізнішого збирання кукурудзи, ніж у 2024 році", - підкреслили в ІЕД.

Також в організації додали, що зростання економіки у листопаді, як і у третьому кварталі-2025 року, підтримали також оборонні закупівлі.

Зростання реальної ВДВ у торгівлі ІЕД минулого місяця оцінює на рівні на 5,5% порівняно з показником рік тому, тоді як її падіння у добувній промисловості становило приблизно 18% через подальші російські атаки на видобуток газу й вугілля.

Реальна ВДВ у переробній промисловості та енергетиці зменшилася відповідно на 0,9% і 0,2% через проблеми з доступом до електроенергії. В ІЕД наголошують, що в листопаді, на відміну від попередніх місяців, російські атаки погіршили спроможність енергосистеми по передачі електроенергії між різними регіонами України, що обмежило роль імпорту у балансуванні попиту та пропозиції електроенергі.

Водночас падіння реальної ВДВ у транспорті сповільнилося до 6% у листопаді (з близько 10% у жовтні). Водночас існує ризик збільшення падіння в грудні, оскільки Росія посилила атаки на залізничну інфраструктуру та руйнує як рухомий склад, так і колії.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінило зростання реального ВВП України у листопаді прискорилося до 5,3% проти 2,3% у жовтні.

Держстат оцінює зростання реального ВВП України у третьому кварталі 2025 року на 2,1% порівняно з третім кварталом 2024 року, тим часом як у другому кварталі цього року аналогічний показник становив 0,8%, а у першому – 0,9%. Нацбанк наприкінці жовтня також оцінив зростання реального ВВП України у третьому кварталі 2025 року проти аналогічного періоду минулого року в 2,1%, тоді як раніше прогнозував його на рівні 2,4%.