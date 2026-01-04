Інтерфакс-Україна
Події
13:51 04.01.2026

Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

2 хв читати
Українці вважають, що корупція більш негативно впливає на ситуацію в країні, ніж обстріли - дослідження Ipsos

Корупція найбільш негативно впливає на ситуацію в Україні, так вважають 81% громадян країни, свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, результати якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

На другому місці за згадуваністю – обстріли, їх як негативний фактор впливу на ситуацію в країні назвали 63% українців. При цьому чоловіки суттєво рідше згадували обстріли, ніж жінки (56% проти 69%).

Також респонденти згадували мобілізацію (52%, чоловіки 51%, жінки 53%) та бідність (48%, чоловіки 50%, жінки 46%). Інші причини називали 14% опитуваних.

Оцінюючи свій матеріальний стан, 7% опитаних зазначили, що у них не вистачає грошей навіть на їжу, а 17% - що у них достатньо грошей на їжу, але оплата комунальних послуг є проблемою. 24% опитаних зазначили, що мають достатньо грошей на їжу та комунальні послуги, але їм важко купувати одяг. Стільки ж заявили, що у них достатньо грошей на їжу, одяг та комунальні послуги, і вони можуть собі дозволити купити невеликий побутовий прилад. 19% можуть дозволити собі купити необхідну побутову техніку, але не можуть дозволити собі купівлю автомобіля. Лише 6% зазначили, що можуть дозволити собі купити автомобіль, але їм не вистачає на придбання житла, а 3% - що можуть купити житло.

24% опитаних зазначили, що ситуація в країні розвивається в правильному напрямку, 47% - що не в правильному, решта не впевнені. Найменше вважають, що ситуація розвивається в правильному напрямку, респонденти у віці 25-34 роки (16%), що в неправильному – у віці 18-24 роки (36%) та 55-64 роки (39%). Серед цих ще вікових груп найбільше тих, хто не впевнений у відповіді.

61% опитаних заявили, що є релігійними (17% дуже релігійними), 38% - ні. При цьому лише 31% зазначили, що не належать ні до якої релігійної спільноти. 54% опитаних назвали себе православними, 9% - греко-католиками, 4% - католиками, 2% вказали інше віросповідання.

В ході дослідження було опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, зокрема, 1500 методом особистого інтерв'ю (CAPI) та 500 – за телефоном (RDD CATI). Під час збору даних квоти не застосовувалися, щоб зберегти ймовірнісний характер вибірки. Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

Теги: #дослідження #корупція

