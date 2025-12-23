Інтерфакс-Україна
Події
13:21 23.12.2025

Посадовець міськради Дніпра та ще три особи підозрюються в мільйонних збитках бюджету на відновленні житла після обстрілів

1 хв читати
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито організовану схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житлових будинків у місті Дніпро, пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Про підозру повідомлено заступнику директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, директору приватного підприємства, а також двом бухгалтерам так званого "конвертаційного центру", - інформує прокуратура в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, у 2023–2025 роках підозрювані організували схему заволодіння коштами міського бюджету шляхом укладення договорів на постачання вікон і дверей за штучно завищеними цінами з підконтрольним підприємством.

"Водночас будівельні матеріали фактично закуповувалися безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю, а різниця в ціні привласнювалася учасниками схеми", - зазначається в повідомленні.

За інформацією відомства, унаслідок протиправних дій місцевому бюджету завдано збитків на 3,3 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах), та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Усім обрано запобіжний захід.

 

Теги: #дніпро #чиновник #офіс_генпрокурора #корупція

