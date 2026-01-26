Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

РФ не має жодних законних підстав заперечувати рішення України щодо запиту на розміщення іноземного контингенту на своїй території, наголошує посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр.

Про це посол сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, яка буде реакція Європи, якщо РФ буде виступати проти міжнародних військ на території України у процесі мирних перемовин.

"Росія не має права — ані юридичного, ані законного — диктувати умови суверенній країні Україна. Якщо Україна вирішить запросити союзників на свою територію — це її повний суверенний вибір. У Росії немає жодних законних підстав заперечувати", - заявив він.

Весьєр також додав, що якщо теоретично РФ почне маніпулювати цим питанням і не погодиться на припинення вогню, то у такому разі росіянам "доведеться нести відповідальність за блокування прогресу — і за демонстрацію того, що вони не зацікавлені в закінченні війни по-справжньому".

"Саме такі складні питання потрібно обговорювати — і це включає прямі переговори між Україною, Росією, Європою та Сполученими Штатами", - додав дипломат.



Повний текст інтерв'ю з послом Французької Республіки в Україні буде опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"