Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1 020 окупантів, 2 танки, 33 артсистеми, 1 бронемашину, 847 БПЛА, а також 115 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 234 040 (+1 020) осіб, танків – 11 605 (+2) од, бойових броньованих машин – 23 950 (+1) од, артилерійських систем – 36 612 (+32) од, РСЗВ – 1 624 (+1) од, засоби ППО – 1 286 (+3) од, літаків – 434 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847) од, крилаті ракети – 4 205 (+15) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115) од, спеціальна техніка – 4 050 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.