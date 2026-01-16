Інтерфакс-Україна
06:51 16.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 370 осіб та 182 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 370 окупантів, шість танків, 48 артсистем, чотири бронемашини, 527 БПЛА, а також 182 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб, танків – 11 563 (+6), бойових броньованих машин – 23 908 (+4), артилерійських систем – 36 230 (+48) од., РСЗВ – 1 614 (+3) од, засоби ППО – 1 277 (+0), літаків – 434 (+0), гелікоптерів – 347 (+0) , БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527), крилаті ракети – 4 163 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180), спеціальна техніка – 4 044 (+2)", – йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

