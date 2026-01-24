Інтерфакс-Україна
Події
22:33 24.01.2026

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Переговори США, України та Росії в Абу-Дабі пройшли дуже конструктивно, і сторони запланували їх продовження наступного тижня, повідомив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

"У п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч з Україною та Росією, яку люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними, і було заплановано продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі. Президент Трамп і вся його команда віддані справі досягнення миру в цій війні", - йдеться в повідомленні Віткоффа, оприлюдненому в соціальній мережі Х ввечері у суботу.

Як повідомлялося, журналіст Axios Барак Равід раніше зазначав, що наступний раунд переговорів між Україною, США та РФ в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) відбудеться 1 лютого.

"Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, заявляє представник США", - написав Равід в соцмережі Х в суботу.

Джерело: https://x.com/sepeacemissions/status/2015152029622997116?s=46

Теги: #переговори #сша #абу #дабі #рф

