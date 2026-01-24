У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

У Міннеаполісі (штат Міннесота, США) агент прикордонної служби США (ICE) застрелив 37-річного громадянина США під час операції з посилення імміграційного контролю, що викликало масові протести серед жителів міста та різку критику з боку мера, губернатора і сенаторів-демократів, тоді як президент Дональд Трамп висловив підтримку діям федеральних агентів.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що агент відкрив вогонь з метою самозахисту після спроби відібрати зброю у чоловіка, якого місцева поліція назвала громадянином США.

За словами Грегорі Бовіно, представника прикордонної служби та керівника місцевих операцій, дії цієї людини свідчили про намір завдати максимальної шкоди й організувати масовий напад на правоохоронців: "Схоже, це була ситуація, коли людина хотіла завдати максимальної шкоди та влаштувати масове вбивство серед правоохоронців".

За інформацією місцевої поліції, застрелений був законним власником зброї і не мав кримінального минулого.

Стрілянина сталася наступного дня після початку масових протестів, що охопили понад 10 000 людей. Протестуючі мешканці обурені присутністю 3 000 федеральних агентів, яких Трамп направив до штату, а також низкою гучних інцидентів, серед яких йдеться про вбивство громадянки США Ренні Гуд. Це вже другий випадок вбивства представниками ІСЕ протягом місяця.

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social прокоментував інцидент із стріляниною висловивши обурення тим, що місцева поліція, за його словами, не дозволила офіцерам ICE виконувати свої обов’язки.

"Де місцева поліція? Чому їм не дозволили захистити офіцерів ICE? Мер і губернатор відкликали їх? Стверджується, що багатьом з цих поліцейських не дозволили виконувати свою роботу, що співробітники ІСЕ повинні були захищати себе - Нелегко це зробити!…ДОЗВОЛЬТЕ НАШИМ ЛЬОДОВИМ ПАТРІОТАМ РОБИТИ СВОЮ РОБОТУ! 12 000 нелегальних злочинців-іноземців, багато з яких схильні до насильства, були заарештовані і вивезені з Міннесоти. Якби вони все ще були там, ви б побачили щось набагато гірше, ніж те, що ви бачите сьогодні!", - зазначив Трамп в дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Truth Social.

Інцидент у Міннеаполісі спричинив різку реакцію місцевої та федеральної влади. Політики від Демократичної партії США висловили обурення діями агентів та закликали до негайного припинення операції.

Губернатор Міннесоти, демократ Тімоті Уозл, прокоментував: "Щойно говорив з Білим домом після чергової жахливої стрілянини, яку сьогодні вранці влаштували федеральні агенти. З Міннесоти вже досить. Це огидно. Президент повинен припинити цю операцію. Відкликати тисячі жорстоких, непідготовлених офіцерів з Міннесоти. Негайно".

Окрім того представниця Демократичної партії США, сенатор Емі Клобушар наголосила, що дії федеральних агентів загрожують безпеці громадян, місцева поліція не справляється з контролем ситуації, а школи та діти опинилися під ризиком.

"Дональд Трамп і всі ваші лейтенанти, які віддали наказ про збільшення кількості імігрантів: подивіться жахливе відео вбивства сьогодні. Світ дивиться. Тисячі громадян зупиняють і переслідують. Місцева поліція більше не може виконувати свою роботу. Діти ховаються. Школи закриті. Негайно виведіть ICE з Міннесоти. І республіканці в Конгресі: Припиніть мовчати і припиніть бути співучасниками", - йдеться в повідомленні Клобушар у соціальній мережі Х.

Новообраний мер Нью-Йорка, член Демократичної партії 3охран Мамдані також висловив занепокоєння: "У той час як десятки тисяч людей по всій Америці протестують проти насильства, яке безкарно сіє ICE, сьогодні федеральні агенти застрелили ще одну людину в Міннеаполісі. ICE тероризує наші міста. ICE наражає всіх нас на небезпеку. Ліквідуйте ICE".

Як повідомлялося, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про можливість застосування Закону про повстання для розгортання військових сил у штаті Міннесота на тлі кількаденних масових протестів, викликаних посиленням імміграційних операцій у Міннеаполісі.

З початку посилення операцій федеральні агенти затримували як іммігрантів, так і учасників протестів, іноді розбиваючи вікна автомобілів і витягуючи людей силоміць. Правозахисники звинувачують офіцерів у зупинці темношкірих і латиноамериканських громадян США та вимаганні документів. Також повідомляється про використання світлошумових гранат і сльозогінного газу.

