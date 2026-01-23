Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень.

"Провели чергове засідання Штабу. Продовжуємо роботу над тим, щоб повернути світло й тепло людям якнайшвидше", - написав він у телеграмі.

"Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи", - зазначив він.

Попри суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, за словами Шмигаля, спостерігається тенденція до часткової стабілізації завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу.

"Щодо розподіленої генерації. Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність. Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - наголосив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12210