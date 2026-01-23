Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

Фото: https://www.facebook.com/

Конституційний суд Болгарії офіційно прийняв відставку президента Румена Радева, тепер президенткою стала віцепрезидентка Іліяна Йотова, повідомляє болгарське медіа Novinite.

"Конституційний суд Болгарії офіційно прийняв відставку президента Румена Радєва, відкривши шлях для віце- президентки Іліани Йотової до вступу на посаду президента. Згідно з одноголосним рішенням суду, яке набуло чинності 23 січня 2026 року, Йотова стає першою жінкою-главою держави в Болгарії," – йдеться у повідомленні медіа у п'ятницю увечері.

Повідомляється, що після рішення суду президентські повноваження Радева офіційно передаються Йотовій. Їй не потрібно буде повторно складати присягу перед Національними зборами, оскільки вона вже склала присягу на посаді віце- президента у 2021 році.

Після відставки Радева Йотова продовжить другий термін без віцепрезидента. Йотова розпочала публічну кар’єру як журналістка, згодом приєдналася до Болгарської соціалістичної партії. Вона була депутаткою парламенту Болгарії та Європейського парламенту. Останні дев’ять років обіймала посаду віцепрезидентки країни. Вступила на посаду у січні 2017 року. У 2021 році їх з президентом Радевим переобрали на другий термін.

Суд підтвердив, що Радев подав у відставку добровільно, без зовнішнього тиску. У засіданні брали участь усі 12 конституційних суддів.

Радев оголосив про відставку 19 січня, його президентство тривало 9 років. Очікується, що найближчим часом він оголосить про власний політичний проєкт напередодні дострокових парламентських виборів. На посаді президента Радев показав себе як проросійський політик, який ставив під сумнів територіальну цілісність України та блокував передачу їй військової техніки. Також у 2017 році Радев, хоч і критикував анексію Криму, але водночас закликав зняти санкції з РФ.