Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з болгарським колегою останні події у мирних зусиллях, вони обговорили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці.

"Під час моєї розмови з болгарським колегою @gdgueorguiev я повідомив йому про наслідки масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Ми обмінялися думками щодо останніх подій у мирних зусиллях та обговорили подальші кроки для розвитку нашої двосторонньої співпраці", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глава українського МЗС зазначив, що вдячний Болгарії за підтримку вступу України до ЄС та її внесок в українську стійкість, зокрема за транзит газу через Болгарію до України.