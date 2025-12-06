Інтерфакс-Україна
Події
22:27 06.12.2025

Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці

1 хв читати
Сибіга і глава МЗС Болгарії обговорили мирні ініціативи та подальші кроки співпраці
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з болгарським колегою останні події у мирних зусиллях, вони обговорили подальші кроки для розвитку двосторонньої співпраці.

"Під час моєї розмови з болгарським колегою @gdgueorguiev я повідомив йому про наслідки масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Ми обмінялися думками щодо останніх подій у мирних зусиллях та обговорили подальші кроки для розвитку нашої двосторонньої співпраці", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глава українського МЗС зазначив, що вдячний Болгарії за підтримку вступу України до ЄС та її внесок в українську стійкість, зокрема за транзит газу через Болгарію до України. 

Теги: #болгарія #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 04.12.2025
МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

12:57 04.12.2025
Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

00:40 04.12.2025
Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

21:58 03.12.2025
Умєров у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Туреччини

Умєров у Брюсселі зустрівся з главою МЗС Туреччини

20:30 03.12.2025
Будапешт не братиме участі в закупівлі американської зброї для України

Будапешт не братиме участі в закупівлі американської зброї для України

18:51 03.12.2025
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

18:24 03.12.2025
П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

18:17 03.12.2025
Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

18:51 02.12.2025
Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

18:03 02.12.2025
Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

ВАЖЛИВЕ

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Зеленський: Сьогодні найкращим подарунком для всієї України був би справедливий мир

Зеленський підтвердив візит до Лондона у понеділок

ОСТАННЄ

Зеленський разом з переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером, обговорили території та гарантії безпеки

Допомога Україні перевищила сплату РФ за нафту і газ лише у 5 з 24 європейських країн у 2022-24рр – Держдеп США

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

Макрон повідомив Зеленському про міжнародні дискусії та підтвердив підтримку Франції

Обстріл РФ сильно пошкодив склади PROSTOR, "Мед-Сервіс" та "БаДМ у Дніпрі та "Трібо" у Білій Церкві

"Мадяр" показав вибухові удари по Рязанському НПЗ і меткомбінату в Алчевську

У Слов'янську шестеро постраждалих внаслідок скинутої ворогом авіабомби

РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктуру

Поліцейський постраждав унаслідок атаки ворожих безпілотників Запоріжчини

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА