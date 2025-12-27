Трамп висловив оптимізм щодо мирної угоди між Україною та РФ напередодні зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що він налаштований оптимістично щодо остаточного укладення мирної угоди, коли президент України Володимир Зеленський відвідає його клуб Мар-а-Лаго в неділю.

"Я думаю, що в нас є хороші шанси", – сказав він у інтерв’ю New York Post.

За словами Трампа, обидві сторони нібито зацікавлені в досягненні домовленостей, однак по-різному.

"Я думаю, що зараз вони (українці – ІФ-У) хочуть цього, і, думаю, Росія хоче цього. Але щоразу, коли одна сторона готова, інша – ні", – заявив Трамп.

Американський президент вкотре повторив, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося складним питанням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", – сказав він.

Джерело: https://nypost.com/2025/12/26/us-news/trump-tells-post-theres-a-good-shot-at-reaching-russia-ukraine-peace-during-zelenskys-visit/