Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп найближчим часом планує розмову з Володимиром Путіним, повідомляє Politico.

У інтерв'ю американський президент сказав, що розраховує поговорити з Путіним "невдовзі, стільки, скільки захочу".

"Думаю, все пройде добре з Путіним", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Видання також зазначає, що Трамп неохоче поставився до мирного плану президента України Володимира Зеленського та не поспішає підтримувати пропозицію українського лідера.

"У нього немає нічого, поки я цього не схвалю. Побачимо, що в нього є", - сказав Трамп.

Зокрема, пише видання, Трамп фактично сам себе призначив кінцевим "арбітром" будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. При цьому він доволі дивно висловився щодо 20-пунктного плану, який привезе Зеленський.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді в неділю та повідомив журналістам, що привезе з собою новий 20-пунктний план мирного угоди. Структура включає запропоновану демілітаризовану зону, і зустріч, як очікується, буде зосереджена на гарантіях безпеки США.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/12/26/trump-to-politico-zelenskyy-doesnt-have-anything-until-i-approve-it-00706783