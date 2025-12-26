Інтерфакс-Україна
Події
23:15 26.12.2025

Трамп планує розмову з Путіним - ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп найближчим часом планує розмову з Володимиром Путіним, повідомляє Politico.

У інтерв'ю американський президент сказав, що розраховує поговорити з Путіним "невдовзі, стільки, скільки захочу".

"Думаю, все пройде добре з Путіним", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Видання також зазначає, що Трамп неохоче поставився до мирного плану президента України Володимира Зеленського та не поспішає підтримувати пропозицію українського лідера.

"У нього немає нічого, поки я цього не схвалю. Побачимо, що в нього є", - сказав Трамп.

Зокрема, пише видання, Трамп фактично сам себе призначив кінцевим "арбітром" будь-якої мирної угоди між Україною та Росією. При цьому він доволі дивно висловився щодо 20-пунктного плану, який привезе Зеленський.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді в неділю та повідомив журналістам, що привезе з собою новий 20-пунктний план мирного угоди. Структура включає запропоновану демілітаризовану зону, і зустріч, як очікується, буде зосереджена на гарантіях безпеки США.

Джерело: https://www.politico.com/news/2025/12/26/trump-to-politico-zelenskyy-doesnt-have-anything-until-i-approve-it-00706783

Теги: #путін #розмова #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 26.12.2025
Зеленський виловив вдячність Канаді за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки

Зеленський виловив вдячність Канаді за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки

17:52 26.12.2025
Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

12:20 26.12.2025
Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

18:21 25.12.2025
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

10:35 24.12.2025
Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

18:10 23.12.2025
Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

14:14 21.12.2025
Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

ВАЖЛИВЕ

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Кабмін закріпив рішення Ради про відтермінування повноцінного запуску еАкцизу на 1 листопада 2026р

Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА