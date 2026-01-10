Інтерфакс-Україна
Події
15:21 10.01.2026

Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь т.в.о. керівника СБУ Євгенія Хмари щодо нещодавніх операцій проти ворога.

"Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Президент також зазначив, що "нові операції теж погоджені".

"Служба безпеки України продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом. Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується", - підкреслив також Зеленський і подякував " всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси".

Як повідомлялося, Зеленський направив до парламенту подання про звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка, воно буде розглядатись найближчим часом.

Президент також доручив начальнику Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Хмарі  тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України".

