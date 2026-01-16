Інтерфакс-Україна
14:54 16.01.2026

"Енергетичний Рамштайн" відбудеться онлайн, дата проведення ще визначається – МЗС

Засідання "Енергетичного Рамштайну", ініційоване Україною, відбудеться в онлайн-форматі, повідомив журналістам речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Це буде онлайн, запланована участь від української сторони прем’єр-міністра і міністра енергетики. Дата ще визначається", - сказав він.

Як повідомлялося, МЗС на доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликає "Енергетичний Рамштайн", на якому розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання щодо енергетичної підтримки від партнерів.

