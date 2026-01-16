Інтерфакс-Україна
Події
16:24 16.01.2026

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки повідомляє про викриття у співпраці з Офісом генпрокурора та міністром оборони України масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів.

"За результатами комплексних заходів повідомлено про підозру гендиректору запорізької компанії, який поставив до ЗСУ оптову партію бракованого спорядження на 60 млн гривень", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у п’ятницю.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, йдеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок для потреб сухопутних підрозділів українських військ.

Повідомляється, що ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила непридатність відповідної амуніції для використання у навчальних та бойових умовах.

За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони. Однак, замість якісної продукції, передбаченої умовами підписаних угод, підрядник відвантажив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає вимогам безпеки.

Зазначається, що при цьому організатор оборудки отримав всю суму бюджетних коштів, передбачених за амуніцію.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявлено документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі підозрюваний перебуває за кордоном. Вживаються заходи для оголошення його у розшук.

Наразі вся партія бракованої продукції вилучена з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: #сбу #викриття

