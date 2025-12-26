Інтерфакс-Україна
Події
17:26 26.12.2025

Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів

2 хв читати
Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів
Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

У Жовтих Водах та Шахтарську (Дніпропетровська обл.) викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів від залежностей різного типу, де фактично насильно утримували 287 людей, серед них – сімох неповнолітніх, наразі про підозру повідомлено чотирьом особам, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Разом зі слідчими та ювенальною поліцією провели велику спецоперацію. Рідні платили від 6 тис грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, - ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги - жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику", - написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Кравченка, 287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. "Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей - підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи", - додав Кравченко.

"Аби продовжувати отримувати гроші за "лікування" людей утримували силою - в них відібрали документи. Під час обшуків слідчі вилучили: паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки; банківські картки; чорнові записи; 180 телефонів та комп'ютерів; зброю; готівку", - повідомив генпрокурор.

За його словами, вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у "зелених кімнатах" разом із психологами. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких - керівник "реабілітаційних" центрів, а також наглядачам. Дехто з них - раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України.

Теги: #дніпропетровщина #кравченко_руслан #викриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:20 25.12.2025
Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

12:27 24.12.2025
У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

12:59 19.12.2025
Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

11:53 19.12.2025
СБУ затримала ворожого агента, який намагався облаштувати "відеопастки" на автотрасах Дніпра

СБУ затримала ворожого агента, який намагався облаштувати "відеопастки" на автотрасах Дніпра

11:17 17.12.2025
СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

13:43 12.12.2025
Генпрокурор Кравченко: Не збираюся у відставку, я на своєму місці

Генпрокурор Кравченко: Не збираюся у відставку, я на своєму місці

12:17 11.12.2025
САП та НАБУ викрили схему заволодіння 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

САП та НАБУ викрили схему заволодіння 102 млн грн на закупівлі динамічного захисту для танків

10:15 09.12.2025
Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

Затримано іноземців, які на замовлення РФ займалися підпалами на заході України

15:55 08.12.2025
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

15:34 08.12.2025
"Нафтогаз" та Нацпол на Запоріжжі розкрили схему крадіжки газу на 164 млн грн – СЕО

"Нафтогаз" та Нацпол на Запоріжжі розкрили схему крадіжки газу на 164 млн грн – СЕО

ВАЖЛИВЕ

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

ОСТАННЄ

Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

Зеленський: зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у США, і на сьогодні наші команди досягли значного прогресу

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

Оновлена комісія першого конкурсу на нову генпотужність збереться на засідання 30 грудня після перерви з квітня

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Свириденко: Понад 50% озброєння у війську - українського виробництва

ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі НАЕК "Енергоатом" до 10 серпня 2026 року

РФ завербувала 202 індійців для війні в Україні, більшість повернулися додому, 50 досі воюють – Третій армійський корпус

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА