Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів

Фото: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/

У Жовтих Водах та Шахтарську (Дніпропетровська обл.) викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів від залежностей різного типу, де фактично насильно утримували 287 людей, серед них – сімох неповнолітніх, наразі про підозру повідомлено чотирьом особам, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Разом зі слідчими та ювенальною поліцією провели велику спецоперацію. Рідні платили від 6 тис грн на місяць з надією, що їхні близькі отримують належне лікування і проходять реабілітацію від залежностей різних видів. Але, як виявилось, про медицину там не йшлося, - ці центри просто наживалися на горі людей, не надаючи ніякої допомоги - жоден центр не має ліцензій чи дозволів на реабілітаційну та медичну практику", - написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Кравченка, 287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. "Виявилось, що серед бранців рехабів семеро дітей - підлітки від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні, з ними працюють психологи", - додав Кравченко.

"Аби продовжувати отримувати гроші за "лікування" людей утримували силою - в них відібрали документи. Під час обшуків слідчі вилучили: паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки; банківські картки; чорнові записи; 180 телефонів та комп'ютерів; зброю; готівку", - повідомив генпрокурор.

За його словами, вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводилися у "зелених кімнатах" разом із психологами. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за ч.2 ст. 146 КК України: очільникам громадської організації, серед яких - керівник "реабілітаційних" центрів, а також наглядачам. Дехто з них - раніше судимий: за 1 ст. 317, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 289 КК України.