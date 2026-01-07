Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Жінка загинула через атаку російського безпілотника у Синельниківському районі Дніпропетровської області, під час рятувальних робот від повторної атаки поранень достав рятувальник, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вдень ворог наніс удар по Васильківській селищній територіальній громаді Синельниківського району. З-під завалу зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло жінки. Під час гасіння пожежі ворог наніс повторний удар по рятувальникам, унаслідок чого один поранений! Також пошкоджений пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією ДСНС, на місці атаки виникли пожежі у приватних житлових будинках на загальній площі 120 кв.м., вогнеборці їх ліквідували.