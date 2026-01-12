"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

Фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") викрили масштабну схему розкрадання газу, несанкціонований відбір якого здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах, котра розширила свою діяльність й на частину Вінницької області.

"Фахівці "Газмережі" за підсумками обстеження газонаповнювальних станцій в Сумах та Вінниці склали акти про порушення. На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" у понеділок.

Зазначається, що загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.

"Нафтогаз" пояснив, що за після аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між задекларованими та використовуваними обсягами газу, які подавала газонаповнювальна компресорна станція в Сумах. Окрім цього, безпека "Газмереж" з'ясувала, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.

У результаті слідчі виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку, а на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.