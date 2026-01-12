Інтерфакс-Україна
Події
11:56 12.01.2026

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

1 хв читати
"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

Фахівці безпеки НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") викрили масштабну схему розкрадання газу, несанкціонований відбір якого здійснювала одна з газонаповнювальних компресорних станцій у Сумах, котра розширила свою діяльність й на частину Вінницької області.

"Фахівці "Газмережі" за підсумками обстеження газонаповнювальних станцій в Сумах та Вінниці склали акти про порушення. На їх підставі винуватці мають сплатити 56,6 млн грн штрафних санкцій за крадіжку газу", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу" у понеділок.

Зазначається, що загалом правоохоронці провели 25 обшуків і вилучили докази протиправної діяльності. Вінницька обласна прокуратура оголосила одній посадовій особі підозру.

"Нафтогаз" пояснив, що за після аналізу спеціалісти виявили значну розбіжність між задекларованими та використовуваними обсягами газу, які подавала газонаповнювальна компресорна станція в Сумах. Окрім цього, безпека "Газмереж" з'ясувала, що підприємство розширило свою діяльність ще й на територію Вінницької області.

У результаті слідчі виявили на території сумського підприємства несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку, а на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

Теги: #газмережі #крадіжка #викриття #газ #нафтогаз_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 01.01.2026
Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

14:27 30.12.2025
СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

21:25 29.12.2025
Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

17:34 26.12.2025
Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

17:26 26.12.2025
Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів

Генпрокурор: на Дніпропетровщині викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів

00:40 26.12.2025
Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

12:27 24.12.2025
У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

12:22 24.12.2025
Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

12:59 19.12.2025
Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

Генпрокурор: викрито схему зловживань з коштами профспілок, трьом головам профспілкових організацій повідомлено про підозру

11:17 17.12.2025
СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

СБУ: викрито начмеда бойової бригади ЗСУ, який коригував повітряні атаки ворога

ВАЖЛИВЕ

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

ОСТАННЄ

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

Темпи просування окупантів на минулому тижні продовжили падати, але знов виросли під Покровськом – DeepState

Раді пропонують заборонити російську мову у приватних школах

Глава МЗС Норвегії: З оголошеного пакету допомоги $200 млн підуть на енергетичні потреби

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Свириденко про енергетику: найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області

У Києві учень 9-го класу поранив ножем учительку та однокласника, відкрита кримінальна справа - прокуратура

Глава МЗС Норвегії прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА