"Нафтогаз" і ДНКАР обговорили перспективи взаємодії

Фото: https://x.com/RovshanNajaf

Державна нафтогазова компанія Азербайджану (ДНКАР/SOCAR) і група "Нафтогаз України" обговорили у вівторок перспективи розширення співпраці, повідомив президент ГНКАР Ровшан Наджаф у соцмережі X.

"В рамках Всесвітнього економічного форуму я зустрівся з головою правління та генеральним директором групи компаній "Нафтогаз" Сергієм Корецьким. Ми підтвердили нашу прихильність розвитку співпраці та вивченню нових можливостей для взаємодії", – написав Наджаф.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" в липні 2025 року підписав першу угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до групи ДНКАР, про закупівлю невеликого обсягу азербайджанського природного газу. Була здійснена тестова поставка Трансбалканським маршрутом коридором Болгарія - Румунія - Україна, а потім обговорювалося укладення довгострокової угоди.