Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

Україна потребує на додатковий імпорт природного газу $1,9 млрд, значна частина з яких уже залучена, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Є чіткий план по додатковому імпорту газу. $1,9 млрд є потреба у додатковому фінансуванні. Значну частину цих коштів ми вже забезпечили, і це спільна робота з урядом. Маємо стриманий оптимізм з приводу залучення коштів, забезпечення додаткового імпорту для сталого проходження ОЗП", – сказав Корецький під час брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

Він підкреслив, що обсяг фінансування в $1,9 млрд – це сума саме на імпорт газу до кінця опалювального сезону, а створення резерву обладнання – це окремий напрямок, в якому також іде робота з партнерами.

"Озвучена мною сума – це для того, аби зробити імпорт рівним графіком, щоб не було навантаження на інтерконектори", – пояснив глава "Нафтогазу".

При цьому він закликав бережливо ставитися до кожного кубометра газу для того, "аби спільними зусиллями проходити жахіття війни".

Як повідомлялося, на цьому ж брифінгу Корецький повідомив, що для сталого проходження ОЗП потрібно трішки більше 4 млрд куб. м.

