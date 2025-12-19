Інтерфакс-Україна
23:33 19.12.2025

Регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови схвалили 2 нових маршрути постачання газу в Україну

Національні енергетичні регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України схвалили два нові маршрути для постачання природного газу в Україну, йдеться в повідомленні прес-служби трубопровідної компанії ICGB, незалежного оператора інтерконектора Греція - Болгарія (IGB).

"Національні енергетичні регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України офіційно схвалили нові маршрути Route 2 та Route 3 для транспортування природного газу з Греції до України. Це означає значний крок уперед у зміцненні регіонального газового взаємозв'язку та забезпеченні безпеки постачання для України", - йдеться у повідомленні ICGB.ГТ

У листопаді ICGB та оператори газотранспортних систем (ГТС) Греції (DESFA), Болгарії (Bulgartransgaz), Румунії (Transgaz), Молдови (Vestmoldtransgaz) та України (ОГТСУ) підписали угоду про запуск двох нових маршрутів для транспортування газу з Греції до України. Оператори звернулися до національних регуляторів з проханням зробити маршрути Route 2 та Route 3 доступними в період із грудня 2025 року до квітня 2026 року.

ICGB зазначає, що отримані від енергорегуляторів дозволи надають можливість здійснювати постачання газу в Україну з двох джерел - зрідженого природного газу з терміналу в Олександруполісі та каспійського трубопровідного газу Трансадріатичним трубопроводом (TAP) з використанням греко-болгарського інтерконектора IGB і Трансбал.

"З 22 грудня 2025 року всі потужності - маршрути 1, 2 і 3 - будуть пропонуватися одночасно і на конкурентній основі на регіональній платформі бронювання (RBP). Учасники ринку отримають прозорий ринковий доступ до пакетних потужностей по всьому коридору. транспортування газу маршрутами 2 і 3", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, маршрут 2 починається в точці міжсистемного з'єднання Амфітріті на мережі DESFA, проходить греко-болгарським інтерконектором (IGB) і далі Трансбалканським коридором: Амфітріті - Комотіні (IGB) - Стара-Загора - Негру-Вода 1/Кару Гребінці.

Маршрут 3 починається в точці міжсистемного з'єднання IGB з TAP і слідує тим самим шляхом: Комотіні (IGB вхід від TAP) - Стара-Загора - Негру-Вода 1/Кардам - ​​Ісакча 1/Орлівка - Каушани - Гребеняки.

У травні поточного року було запроваджено щомісячний сервісний продукт "Маршрут 1", призначений для використання точок взаємопідключення на Трансбалканському трубопроводі, що сполучає системи транспортування природного газу Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Загальна довжина газопроводу IGB становить 182 км, діаметр трубопроводу – 813 мм. Поточна потужність газопроводу складає 3 млрд куб. м на рік із потенціалом збільшення до 5 млрд куб. м на рік. Як повідомлялося, близько 1 млрд куб. м зарезервовано на довгостроковій основі за 25-річними контрактами на постачання газу з Азербайджану.

Експлуатацією газопроводу IGB (Greece-Bulgaria Gas Interconnector) займається спільне підприємство ICGB AD, зареєстроване у Болгарії у 2011 році, її акціонери – BEH EAD (50%) та IGI Poseidon (50%).

Співвласником IGI Poseidon є грецька DEPA International Projects (50%) та італійська енергетична група Edison S.p.A. (50%).

Джерело: www.icgb.eu/news/new-routes/

