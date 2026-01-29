Інтерфакс-Україна
Події
10:59 29.01.2026

У Києві без тепла лишаються 613 багатоповерхівок – КМДА

1 хв читати
У Києві без тепла лишаються 613 багатоповерхівок – КМДА
Фото: Офіційний портал КМДА

Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, повідомили у Київський міський державній адміністрації.

"Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. Нагадаємо, ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

У мерії наголосили, що комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об’єкти критичної інфраструктури столиці.

У середу ввечері повідомлялось про 639 будинків без тепла.

Теги: #кмда #опалення

