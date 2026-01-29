Інтерфакс-Україна
Події
12:21 29.01.2026

Майже 140 млн грн було витрачено 18-річними українцями в межах програми "єКнига" в 2025р - УІК

Фото: Pixabay

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг, приблизно по 3 книги кожен, повідомляє Український інститут книги (УІК).

"У програмі беруть участь 300 стаціонарних книгарень та 35 інтернет-книгарень. Книжки продалися від 370 видавництв із загальною кількістю назв 26 435. На купівлю книг українці загалом витратили 139 838 763,99 грн", - йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що перше місце у рейтингу книгорозповсюджувачів зайняла "Книгарня "Є", за нею йдуть "Якабу рітейл", КСД, "Книголенд" та "Рідіт", а серед видавців першість займає КСД, далі Vivat, BookChef, Ранок та ВСЛ.

На першому місці рейтингу ТОП-50 книг – "Покинь, якщо кохаєш" від Коллін Гувер, яка також є найпопулярнішою авторкою за кількістю проданих книжок.

По результатам року визначено, що найбільше молодь купує художню літературу, а нонфік – на другому місці. 

В Інституті розповіли, що у 2025 році найпопулярнішим українським автором за кількістю проданих книг став Володимир Станчишин (4692 шт.), на другому місці – Ілларіон Павлюк (2648 шт.), на третьому – Андрій Сем'янків (1901 шт.).

Купували переважно друковані книги — частка електронних і аудіокнижок становить лише 1,36%.

"Найбільша частка витрат припала на інтернет-книгарні — 58,71% від загальної суми, що становить 82 097 775,86 грн. Водночас 300 стаціонарних книгарень по всій Україні отримали 57 740 988,13 грн (тобто 41,29% витрат за програмою)", - додали в УІК.

Увесь список книгарень доступний за лінком: https://bit.ly/4iPfFiq

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Український інститут книги (УІК) пропонує скасувати відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених, а також запустити програму державних субсидій книгарням у 2026 році.

15 жовтня 2025 року в Міністерстві культури заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У листопаді 2025 року віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна заявляє, що відомство працює над розширенням вікового діапазону програми "єКнига" до 22 років і субсидіями на оренду приміщень для книгарень.

