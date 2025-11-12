УІК пропонує розширити "єКнига" на батьків новонароджених і запустити державні субсидії книгарням у 2026р.

Фото: Pixabay

Український інститут книги (УІК) пропонує скасувати відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених, а також запустити програму державних субсидій книгарням у 2026 році.

"Український інститут книги пропонує внести зміни до закону України №3731-IX та постанови КМУ №1385 у частині скасування відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених. Це рішення дозволить реалізувати завдання Стратегії розвитку читання до 2032 року "Читання як життєва стратегія" зокрема, популяризацію раннього читання в родинах і розвиток культури сімейного читання", - йдеться в повідомленні УІК.

Очікується, що вже у 2026 році ця ініціатива сприятиме придбанню понад 250 тис. додаткових книжок, що позитивно вплине на стійкість ринку.

Крім того, в Інституті пропонують внести зміни до постанови уряду №1262, щоб розпочати програму державних субсидій книгарням уже у 2026 році, що дозволить надати підтримку приблизно 150 книгарням по всій Україні та запобігти припиненню їх діяльності. На дану программу необзідно 150 млн грн.

Серед іншого, УІК заявляє про необхідність в додатковому фінансуванні на 1,137 млрд грн для поповнення бібліотечних фондів в наступному році.

"Це дасть змогу оновити бібліотечні фонди кількох тисяч активних бібліотек на 4 млн примірників, що становитиме 3,3% від загального бібліотечного фонду (за нормативом має бути 5%, і цей норматив ще ніколи не виконувався, внаслідок чого половину фондів становлять книжки, видані понад 35 років тому). У разі внесення змін до відповідних нормативних актів поповнення охопить і шкільні бібліотеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

15 жовтня в Міністерстві культури заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень.

В жовтні голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.