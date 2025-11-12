Інтерфакс-Україна
Події
13:51 12.11.2025

УІК пропонує розширити "єКнига" на батьків новонароджених і запустити державні субсидії книгарням у 2026р.

2 хв читати
УІК пропонує розширити "єКнига" на батьків новонароджених і запустити державні субсидії книгарням у 2026р.
Фото: Pixabay

Український інститут книги (УІК) пропонує скасувати відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених, а також запустити програму державних субсидій книгарням у 2026 році.

"Український інститут книги пропонує внести зміни до закону України №3731-IX та постанови КМУ №1385 у частині скасування відтермінування дії програми "єКнига" для батьків новонароджених. Це рішення дозволить реалізувати завдання Стратегії розвитку читання до 2032 року "Читання як життєва стратегія" зокрема, популяризацію раннього читання в родинах і розвиток культури сімейного читання", - йдеться в повідомленні УІК.

Очікується, що вже у 2026 році ця ініціатива сприятиме придбанню понад 250 тис. додаткових книжок, що позитивно вплине на стійкість ринку.

Крім того, в Інституті пропонують внести зміни до постанови уряду №1262, щоб розпочати програму державних субсидій книгарням уже у 2026 році, що дозволить надати підтримку приблизно 150 книгарням по всій Україні та запобігти припиненню їх діяльності. На дану программу необзідно 150 млн грн.

Серед іншого, УІК заявляє про необхідність в додатковому фінансуванні на 1,137 млрд грн для поповнення бібліотечних фондів в наступному році.

"Це дасть змогу оновити бібліотечні фонди кількох тисяч активних бібліотек  на 4 млн примірників, що становитиме 3,3% від загального бібліотечного фонду (за нормативом має бути 5%, і цей норматив ще ніколи не виконувався, внаслідок чого половину фондів становлять книжки, видані понад 35 років тому). У разі внесення змін до відповідних нормативних актів  поповнення охопить і шкільні бібліотеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

15 жовтня в Міністерстві культури заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження" яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень.

В жовтні голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає Міністерство фінансів передбачити на 2026 рік фінансування на компенсацію оренди для книгарень.

Теги: #уік #пропозицiї #єкнига

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:19 10.11.2025
У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

У владі думають куди перерозподілити невикористані кошти з програми "єКнига" - Кравчук

15:15 10.11.2025
Щонайменше 500 млн грн необхідно на поповнення бібліотечних фондів в 2026р - директорка УІК

Щонайменше 500 млн грн необхідно на поповнення бібліотечних фондів в 2026р - директорка УІК

12:21 29.10.2025
Майже 360 тис. книг придбали 18-річні українці за програмою "єКнига" за три квартали - УІК

Майже 360 тис. книг придбали 18-річні українці за програмою "єКнига" за три квартали - УІК

15:12 15.10.2025
Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

16:47 13.10.2025
Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

Понад 200 тис. 18-річних українців скористалися програмою "єКнига" - Мінкультури

10:56 01.10.2025
УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

13:52 30.09.2025
Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

14:02 22.09.2025
УІК: фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку - заповнення прогалин на європейській культурній мапі

УІК: фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку - заповнення прогалин на європейській культурній мапі

15:26 06.08.2025
Директорка УІК закликає уряд дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

Директорка УІК закликає уряд дозволити купувати книги за кошти з держвиплати "Пакунок школяра"

10:32 05.08.2025
Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

Директорка УІК Коваль: дочірні видавці з РФ реєструються у країнах ЄС, щоб обійти заборони і санкції

ВАЖЛИВЕ

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

Мінекономіки відзначає непричетність наглядради "Енергоатому" до корупції, представить нову НР протягом тижня

ПС ЗСУ: Станом на 9:00 середи знешкоджено 90 ворожих БпЛА, є влучання на 19 локаціях

ОСТАННЄ

Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

Росіяни намагалися скористатися густим туманом та прорватися в Костянтинівку, ЗСУ зірвали плани ворога

Зеленський доручив військовій розвідці провести заходи в інтересах України

Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

РФ втратить щонайменше $37 млрд бюджетних нафтогазових доходів за підсумками 2025 р. - Зеленський

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

Виконавчий директор "Енергоатому" Басов арештований з правом застави у 40 млн грн - ЗМІ

ВАКС: Трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС змінено запобіжні заходи на особисте зобов'язання, кошти застави підуть фонду "Повернись живим"

В Національному тесті з медіаграмотності-2025 взяло участь 34,5 тис. українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА