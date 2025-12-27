Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

Уряд, який з 1 березня цього року заборонив аптекам здійснювати маркетингові послуги у сфері обігу лікарських засобів, що викликало конфлікт на ринку, відтепер дозволив аптекам надавати їх виробникам та імпортерам ліків виключно на добровільній основі.

"Забороняється ініціювати або вимагати маркетингові послуги як обов’язкову умову співпраці. Йдеться про прозорі інструменти просування препаратів у місцях продажу — інформування, розміщення матеріалів або участь у програмах лояльності — без впливу на склад, якість чи ціну лікарських засобів", – йдеться у пресрелізі Міністерства охорони здоров’я у суботу за результатами засідання Кабінету міністрів від 26 грудня.

На думку МОЗ, таке рішення створює рівні умови конкуренції для виробників, насамперед українських, і дозволяє легально та прозоро просувати доступніші за ціною препарати, які раніше часто були менш помітними для споживачів.

"Водночас запуск Національного каталогу цін унеможливлює використання маркетингу як інструменту прихованого підвищення вартості ліків: задекларовані ціни є фіксованими, а просування стає механізмом інформування та підвищення доступності для пацієнтів", – вважають у міністерстві.

Як повідомлялося, з 1 березня 2025 року уряд встановив заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу до впровадження окремого реферування оптових цін на всі лікарські засоби та розробки чітких правил здійснення маркетингу.

Крім того, з 1 березня 2025 року були відновлені заходи державного нагляду за дотриманням аптечними закладами та дистриб'юторами вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. Ціни в аптеках перевіряє Держпродспоживслужба.