21:22 12.01.2026

Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення щодо доплати енергетикам, які працюють у складних умовах.

"Запроваджуємо доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній. Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу", - написала вона в телеграмі.

Свириденко наголосила, що надзвичайно складні умови енергетиків під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі "життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло".

"Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Обовʼязок уряду підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю", - зазначила прем'єрка.

За її словами, це обовʼязок постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли.

 

