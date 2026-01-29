Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрямування 3,28 млрд грн додаткового фінансування науковим установам та закладам вищої освіти за результатами державної атестації.

"Базове фінансування за результатами атестації стає постійним складником державної підтримки науки. Воно може використовуватися для підвищення рівня оплати праці наукових працівників, оновлення наукової інфраструктури, розвитку установ, а також підтримки ініціативних наукових досліджень", - йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

У відомстві нагадали, що раніше система фінансування науки в Україні будувалася на базових механізмах підтримки діяльності наукових установ, а обсяги фінансування визначалися за кількістю ставок і площ та майже не враховували відмінності в ефективності наукової роботи, масштабах діяльності чи потенціалі розвитку окремих установ.

"За таких умов можливості для довгострокового планування, оновлення інфраструктури та запуску нових дослідницьких проєктів значною мірою залежали тільки від додаткових джерел фінансування, зокрема конкурсних програм і грантів", - додали в міністерстві.

Таким чином, оновлений підхід дав змогу: системно враховувати результати наукової діяльності установ; оцінювати їхню спроможність розвиватися; застосовувати формульний підхід до фінансування залежно від результатів роботи.

Зокрема, кожен структурний підрозділ, який брав участь у держатестації, отримає свою частку базового фінансування у формі надбавки для кожного працівника.

"Ключовим принципом розподілу є результати державної атестації. Окрім цього, під час визначення обсягу фінансування враховується низка параметрів, від масштабу і розміру установи, до обсягу залучених зовнішніх коштів на дослідження, якості публікацій та частки молодих учених. Саме вони визначають обсяг базового фінансування для кожної установи, структуру використання коштів та можливості подальшого розвитку", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти наголосили, що фінансування не є рівномірно розподіленим: різні установи отримують різні ресурси, а пріоритет надається тим, хто демонструє вищі показники результативності.

Зокрема, річний обсяг базового фінансування однієї установи коливається від кількох мільйонів до понад 100 млн грн залежно від результатів атестації та масштабів установи.

Для окремих установ зростання фінансування може сягати 30–60% і більше порівняно з рівнем попереднього періоду.

Зазначається, що додаткове базове фінансування охоплює 156 наукових установ та 91 університет в усіх регіонах України, зокрема в прифронтових і прикордонних областях, а також переміщені заклади, для яких встановлені додаткові коефіцієнти підтримки.

Так, у межах загального обсягу 3,28 млрд грн основна частина коштів спрямовується на підвищення рівня оплати праці наукових працівників результативніших установ і підрозділів шляхом встановлення відповідної надбавки за результатами атестації — близько 2 млрд грн. Рівень фінансування в розрахунку на одного наукового чи науково-педагогічного працівника коливається від 2 до понад 10 тис. грн залежно від атестаційної групи, внеску структурного підрозділу в результат атестації та масштабу установи.

Окремим напрямом є модернізація лабораторій, обладнання та наукової інфраструктури — для цих цілей спрямовується близько 20% фінансування, понад 500 млн грн; ще близько 300 млн грн передбачено на розвиток установ та їх структур підтримки наукової діяльності; підтримка найважливіших ініціативних наукових досліджень становить понад 100 млн грн у масштабі всієї системи.

"На практиці це означає зростання заробітних плат у низці установ на 30–70%, вперше — можливість інвестувати в обладнання без прив’язки до грантів, а також створення умов для довгострокового планування розвитку найспроможніших установ та університетів", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 22 січня Міністерство освіти і науки внесло 116 наукових установ та 50 закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію, до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

раніше заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявив, що атестація наукових установ проведена, зокрема, для того, щоб збільшувати спроможності вчених у нових, більш потужних інституціях.