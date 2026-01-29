Кабмін погодив експеримент із запуску Держреєстру нерухомих пам’яток України

Кабінет міністрів України погодив запуск експериментального проєкту зі створення електронної системи "Державний реєстр нерухомих пам’яток України".

"Державний реєстр нерухомих пам’яток — це перехід від паперового обліку до системного цифрового захисту нашої культурної спадщини. Ми створюємо єдину, прозору й захищену базу даних. Вона дозволить зберігати інформацію про пам’ятки, ефективно управляти ними, захищати об’єкти культурної спадщини від незаконних посягань. Це важливий крок до європейської моделі охорони культурної спадщини і до відновлення країни", — йдеться в повідомленні Міністерства культури.

Зазначається, що експериментальний проєкт триватиме два роки з дня набрання постановою чинності, і у цей період відпрацюємо технічні рішення, порядок внесення та перевірки даних, а також способи взаємодії між усіма учасниками проєкту.

Держреєстр нерухомих пам’яток України стане єдиною цифровою системою, яка об’єднає дані про: об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення; щойно виявлені об’єкти культурної спадщини; об’єкти всесвітньої спадщини та їхні буферні зони; історичні ареали населених місць; історико-культурні заповідники та заповідні території; зони охорони пам’яток.

Запровадження Реєстру передбачає: перехід до цифрового обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини; формування Переліку об’єктів культурної спадщини відповідно до закону "Про охорону культурної спадщини"; візуалізацію місцезнаходження пам’яток і пов’язаних з ними зон охорони з визначеними режимами використання; можливість пошуку об’єктів за координатами; електронну інформаційну взаємодію з іншими державними системами, зокрема у сфері геопросторових даних.

Зазначається, що координатором експериментального проєкту виступить Міністерство культури, а учасниками є обласні, Київська міська державна (військові) адміністрація, а також Український державний інститут культурної спадщини.

"Експериментальний проєкт передбачає не тільки ведення обліку об’єктів нерухомої культурної спадщини. Реєстр також міститиме переведені в цифрову форму матеріали, згідно з якими визначаються обмеження у використанні земель, та взаємодіятиме з базою даних Містобудівного кадастру, ЄДЕССБ та Державним земельним кадастром", - йдеться в повідомленні.

Крім того, система забезпечує технічну можливість картографічної візуалізації місцезнаходження нерухомих об’єктів культурної спадщини.