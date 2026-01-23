Інтерфакс-Україна
13:54 23.01.2026

Уряд спростив процедуру продажу санкційного майна росіян – Свириденко

Уряд спростив процедуру продажу санкційного майна росіян – Свириденко
Кабінет міністрів України спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Ключові зміни: відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет. Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Разом з тим, уряд затвердив перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Оушен Плаза), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та іншими активами.

"Аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу. Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей", - резюмувала прем’єр.

Теги: #кабмін #свириденко #майно #рф

