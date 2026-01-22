Інтерфакс-Україна
10:33 22.01.2026

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом впровадити повноцінну сексуальну освіту у шкільну програму в країні не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 21 жовтня і станом на 22 січня вона набрала лише 113 голосів із 25 тис. необхідних.

"Сьогодні в Україні сексуальна освіта не є обов'язковим елементом навчального плану, хоча більшість батьків і вчителів підтримують її введення в школах. Це призводить до серйозних проблем у сфері репродуктивного здоров'я молоді, зростання підліткових вагітностей, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), та випадків насильства. Ми просимо негайно ініціювати розробку та впровадження національної програми сексуальної освіти, адаптованої до віку учнів, з акцентом на здоров'я, згоду, профілактику та гендерну рівність", - йшлося в тексті петиції.

На думку автора петиції, комплексна сексуальна освіта — це не лише про статеві стосунки, а про формування здорових звичок, розуміння прав людини, запобігання ризикам та розвиток відповідальності. 

"Впровадження обов'язкової сексуальної освіти в школах — це інвестиція в здорове майбутнє України. Це допоможе зменшити негативні показники, захистити молодь від ризиків та сприяти гендерній рівності, як передбачено Стратегією впровадження гендерної рівності в освіті до 2030 року", - додавав автор.

У зв'язку з цим, він просив: розробити національну програму  комплексної сексуальної освіти для шкіл, з урахуванням рекомендацій ВООЗ та UNICEF; інтегрувати її в обов'язкову шкільну програму з 2026 року; забезпечити навчання вчителів та ресурси для реалізації.

Як повідомлялося, у 2020 році колишній міністр освіти і науки України Ганна Новосад заявляла, що сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, як її правильно впроваджувати, щоб ідею не було дискредитовано.

Теги: #кабмін #петиція

