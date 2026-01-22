Інтерфакс-Україна
Події
09:49 22.01.2026

Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

1 хв читати
Віткофф задоволений зустріччю з командою України у Давосі: все зводиться до одного питання, яке можна вирішити

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав переговори з українською делегацією продуктивними і зазначив, що зараз "все зводиться до одного питання", яке можна вирішити, "якщо обидві сторони цього хочуть".

На Українському сніданку у Давосі у четвер Віткофф зазначив, що мав вчора ввечері зустріч з генералом Будановим, який зараз очільник Офісу президента України, і Рустемом Умєровим, секретарем РНБО. Віткофф назав їх "дивовижними", зазначивши, що Україна має "дивовижну команду переговорників".

"Ми провели багато часу разом. Я не знаю скільки, але це може бути 100 годин разом з часів Женеви. Це буквально настільки всеохоплююче. І я думаю, що ми звели все до одного питання. І ми обговорили різні варіанти вирішення цієї проблеми. А це означає, що її можна вирішити. Тож якщо обидві сторони хочуть вирішити цю проблему, ми її вирішимо", - заявив спецпосланець.

Теги: #віткофф #зустріч #давос

