Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Фото: @worldeconomicforum Facebook

Українська переговорна делегація проведе переговори із представниками США у Давосі ввечері середи, 21 січня, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Заплановано на вечір", - сказав співрозмовник агентства.

Голова української делегації на переговорах зі США, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перебувають у Давосі, де вже провели ряд зустрічей.

20 січня Рустем Умєров написав у соцмережах, що разом із Давидом Арахамією провів зустріч із радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Сторони "синхронізували підходи до безпекових гарантій і подальшої дипломатичної роботи".

Секретар РНБО анонсував наступні зустрічі з партнерами щодо гарантій безпеки, економічного розвитку та відновлення України.

18 січня Рустем Умєров повідомив про проведення консультацій у США з американськими представниками (Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум). Сторони обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації.

За словами Умєрова, вони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі.

Як повідомлялося, у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум (19–23 січня 2026).

Очікується особиста присутність президента США Дональда Трампа.