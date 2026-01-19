Інтерфакс-Україна
Події
21:55 19.01.2026

У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

1 хв читати
У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю
Фото: https://edition.cnn.com

У Давосі голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з делегацією Конгресу США обговорили координацію зусиль щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, питання трансатлантичної безпеки, а також торгівлю і інвестиції між ЄС та США.

"У Давосі я зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Ми обговорили наші спільні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Цей процес виграє від тісної координації між ЄС та США, від гарантій безпеки до шляху до процвітання", - написала вона в соцмережі Х.

Голова ЄК також звернула увагу на необхідність беззастережної поваги до суверенітету Гренландії та Королівства Данія.

"Це має надзвичайно важливе значення для наших трансатлантичних відносин", - наголосила вона.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, Європейський Союз залишається готовим продовжувати тісну співпрацю зі США, НАТО та іншими союзниками у тісній співпраці з Данією для просування спільних інтересів безпеки.

"Ми також обговорили трансатлантичну торгівлю та інвестиції. Вони є важливим активом як для економіки ЄС, так і для економіки США. Тарифи суперечать цим спільним інтересам", - додала голова ЄК.

 

Теги: #єк #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 19.01.2026
ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

ЄС може створити новий військовий альянс з Україною і без США – ЗМІ

20:29 19.01.2026
Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

20:06 19.01.2026
Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до його "Ради миру"

19:43 19.01.2026
Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

13:48 19.01.2026
Віткофф і Кушнер 20 січня в Давосі обговорять мирний план щодо України з представником Путіна - ЗМІ

Віткофф і Кушнер 20 січня в Давосі обговорять мирний план щодо України з представником Путіна - ЗМІ

07:11 19.01.2026
Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

02:31 19.01.2026
США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

США діють за принципом "мир через силу", але прагнуть уникнути втягнення у війну - Бессент

18:20 16.01.2026
Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

06:26 16.01.2026
Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

22:30 15.01.2026
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

ВАЖЛИВЕ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Глави Міненерго та МАГАТЕ домовилися про спільну нараду щодо ситуації на АЕС України на тлі загроз РФ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль: Київ планує збільшити потужності розподіленої генерації на понад 100 МВт

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

Свириденко доручила перевірити соцзаклади на наявність електроенергії, пального для генераторів і харчування

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Зеленський попередив про можливі нові масовані удари РФ

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

DeepState фіксує продовження просування ворога в Покровську

Опорні "Пункти незламності" зможуть працювати понад 48 год. безперервно, матимуть запас води і електроенергії - Свириденко

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Сили оборони уразили об'єкти окупантів на ТОТ – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА