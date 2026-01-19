Інтерфакс-Україна
Події
20:59 19.01.2026

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

Кабінет міністрів на цьому тижні має прийняти рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам за кожен місяць роботи в умовах надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Домовилися з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації – за кожен місяць – для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій – у ремонтних бригадах", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

 

Теги: #енергетики #зеленський #виплати

