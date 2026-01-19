Жителі Гренландії скуповують спорядження та продукти на тлі американської загрози - ЗМІ

Жителі столиці Гренландії Нуук закуповують спорядження для виживання і сухі пайки, побоюючись можливих військових дій США, повідомляє в понеділок телеканал CNN з посиланням на власників магазинів.

Згідно з інформацією співрозмовників телеканалу, останнім часом значно зросли продажі спорядження для виживання.

За їхніми словами, місцеві жителі закуповують похідні печі, сушені та сублімовані продукти.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір домагатися приєднання Гренландії до США, оскільки вважає це важливим для національної безпеки. При цьому влада Данії, яка контролює Гренландію, заявляє, що не має наміру поступатися цим островом. Влада самої Гренландії також запевняла, що можливість стати частиною США їх не цікавить.