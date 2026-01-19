Інтерфакс-Україна
08:50 19.01.2026

Премʼєр Швеції: Нас не вдасться шантажувати. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання щодо Данії і Гренландії

Премʼєр Швеції: Нас не вдасться шантажувати. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання щодо Данії і Гренландії

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що шантаж не вплине на позицію Європейського Союзу щодо Гренландії, а питання, що стосуються острова, вирішують лише Данія та Гренландія.

"Нас не вдасться шантажувати. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії і Гренландії. Я завжди буду захищати свою країну і наших сусідів-союзників. ЄС буде стояти твердо", - написав Крістерссон у дописі в соціальній мережі X.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британі, Нідерландів та Фінлянді, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії.

 

Теги: #швеція #гренландія

