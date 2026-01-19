КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

Високі показники довіри серед громадських діячів в Україні мають президент Володимир Зеленський (62%), мер Харкова Ігор Терехов (44%), нинішній міністр оборони, колишній перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (38%) та волонтер та громадський діяч Сергій Притула (46%); проте їх показники нижчі, ніж у представників сил безпеки та оборони - Валерія Залужного (72%) та Кирила Буданова (70%).

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що Київський міжнародний інститут соціології провів 9-14 січня 2026р. КМІС зазначає, що було сформовано список із 17 політичних, громадсько-політичних і військових діячів. При опитуванні давались певні підказки респондентам щодо діяльності запропонованих до розгляду персон.

"Серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку (запропонованого КМІС – ІФ-У) найвищі показники довіри має В. Зеленський, якому довіряють 62%, не довіряють – 34% (відповідно, баланс довіри-недовіри становить +28%). Також високі показники довіряють мають І. Терехов (44% довіряють і 23% не довіряють, баланс – +21%), М. Федоров (38% довіряють і 26% не довіряють, баланс – +12%) і С. Притула (46% довіряють і 41% не довіряють, баланс – +5%)", - йдеться у повідомленні КМІС на сайті у понеділок.

Указано, що стосовно Терехова і Федорова досить багато людей їх не знають навіть з підказкою. Усі інші політики і громадсько-політичні діячі зі списку мають негативний баланс, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Водночас серед них можна виокремити тих, чиї показники (для українських реалій) є відносно високими: Юлія Свириденко, Дмитро Разумков (у випадку цих двох осіб ще й багато хто їх не знає, тобто є перспективи покращення ставлення до себе) та в дещо меншій мірі – Віталій Кличко. Їх баланс довіри-недовіри від -12% до -19% і хоча би не більше половини (або близько цього) не довіряють їм.

Олексій Гончаренко, як свідчить опитування, має гірші показники. Так, йому довіряють 22%, не довіряють – 54%, а баланс довіри-недовіри становить -32%. У випадку решти політиків зі списку баланс довіри-недовіри становить -47% і нижче.

Серед же списку діячів зі сфери оборони всі мають позитивний баланс довіри-недовіри. Найкраще респонденти ставляться до Валерія Залужного (72% довіряють, 21% не довіряють, а баланс становить +51%) і до Кирила Буданова (70% довіряють, 19% не довіряють, а баланс становить +51%).

Далі йде Андрій Білецький, якому довіряють 45%, не довіряють – 13%, а баланс, відповідно, становить +32%. При цьому 32% навіть з "підказкою" не знали, хто такий Білецький, тобто, як зазначають соціологи, у нього є суттєві перспективи за рахунок вищої поінформованості покращити свої показники. Головнокомандувачу Олександру Сирському довіряють 46%, не довіряють – 40%, баланс становить +6%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький у коментарі до дослідження зазначив, що "результати опитування засвідчують, що рівень довіри до умовно "старих" політиків є низьким і очевидним є запит на нове покоління лідерів ("нові" обличчя), які добре себе зарекомендували під час повномасштабної війни".

За його оцінкою, серед нинішніх діячів у політичній і громадських сферах доволі високу довіру і перспективи мають Терехов (представник місцевого самоврядування, який – з точки зору багатьох громадян – ефективно організовує життя громади попри прифронтовий статус), Федоров (молодий діяч і лідер у сфері передових технологій), Притула (волонтер, чия організація робить масштабний внесок в оборону).

"Свириденко, Разумков, Кличко, Гончаренко мають нижчу довіру, але все ж наразі вони мають певний сегмент і зберігають хоч і стримані, але також перспективи (особливо якщо мова йде про отримання фракції в наступному парламенті). Деякі із "старих" діячів також зберігають "ядро" прихильників, що може дозволити зайти в парламент. Проте у їх випадку очевидною є "стеля" можливостей (через занадто високу недовіру і антирейтинг)", - зазначає Грушецький.

"Проте усі зазначені вище діячі помітно поступаються військовим діячам, насамперед – Залужному і Буданову (які мають вищу довіру навіть ніж Зеленський). Це відображає істотний запит громадськості бачити успішних військових діячів на чолі держави після війни", - наголосив Грушецький.

Упродовж 9-14 січня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, де, серед іншого, були запитання про довіру окремим українським публічним діячам. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 601 респондента. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 5,3% для показників, близьких до 50%, 4,6% для показників, близьких до 25%, 3,2% - для показників, близьких до 10%, 2,4% - для показників, близьких до 5%.