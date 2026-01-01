Відносна більшість українців оптимістично дивиться на 2026 рік, але зростає скепсис щодо змін - соцопитування

Фото: Pixabay

Відносна більшість українців загалом оптимістично дивиться на 2026 рік, свідчать результати соцопитування End of Year Survey, яку провела соціологічна група "Рейтинг" (Rating group).

Попри це відмічається тенденція до зниження позитивних настроїв і збільшення скепсису щодо змін.

У 2023 році половина (51%) українців вважала, що наступний рік буде кращим, а зараз таку думку мають 39%. Тим не менш, це все ще відносно частіший погляд на ситуацію.

Відсоток тих, хто вважає, що нічого не зміниться, складає 27% (порівняно з 20% у 2024 році). Також практично не змінилася частка "песимістів": як і в 2024 році, зараз кожен четвертий респондент вважає, що наступний рік буде гіршим.

Більш оптимістично на ситуацію дивляться мешканці сіл, а також старші люди віком 51+. Натомість найбільше песимізму - серед молодших чоловіків, особливо віком 18-35.

"Загалом у Західній і Східній Європі переважають настрої стагнації та погіршення. На цьому тлі українці є радше оптимістами", - йдеться на сайті Rating Group.

Як і рік тому, українці готуються до економічних труднощів, що, на думку соціологів, вписується в загальноєвропейський і світовий тренд економічного песимізму.

Уявлення про економічні перспективи майже не змінилися за рік: близько двох третин респондентів вважають, що 2026 буде роком економічних труднощів, кожен десятий очікує, що буде процвітання, а кожен п’ятий - що нічого не зміниться. У 2023 частка економічного песимізму була дещо нижчою (52%), але ось уже другий рік тримається на рівні 63-64%.

Трохи оптимістичніше економічні очікування мають мешканці Заходу, сіл. І знову ж таки більш негативне бачення мають молоді чоловіки.

"Загалом економічний песимізм є глобальним трендом, особливо в Західній і Східній Європі. У свою чергу, Україна входить у топ-5 країн з найбільшим економічним песимізмом разом з Бельгією, Францією, Латвією та Німеччиною", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що у суспільстві зростають сподівання на мир в світі.

Сценарії щодо миру в світі розбилися приблизно порівну: одна третина українців вважає, що рік буде мирнішим, друга - що таким самим, третя - що більш неспокійним.

Однак помітна тенденція зростання надії на мирніший світ: якщо зараз таке уявлення має третина українців, то ще в листопаді 2023 було 26%.

В абсолютній більшості країн, де проводилося опитування, домінує переживання, що світ буде більш неспокійним. Наприклад, у Західній Європі так вважають 55%, а в Східній - 42%. Таким чином, українці мають дещо більше сподівань на покращення безпекової ситуації в світі.

End of Year Survey (EoY) - це глобальне щорічне опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн.

Опитування проводилося 11-14 листопада 2025 року методом САТІ (Computer-Assisted Telephone Interview) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Імовірність помилки - не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

Rating Group - одна з найбільших дослідницьких інституцій України, яка на ринку з 2008 року. До групи входять: Соціологічна група Рейтинг, дослідницька лабораторія Rating Lab, платформа Rating Online та Rating Call Center.