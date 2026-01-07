Інтерфакс-Україна
Культура
15:39 07.01.2026

Суспільне анонсувало новий формат презентації пісень фіналістів нацвідобу на "Євробачення-2026"

Фото: https://corp.suspilne.media

Суспільний мовник анонсував новий формат презентації пісень фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Суспільне оголосило назви пісень фіналістів нацвідбору-2026 та анонсувало новий формат їх презентації. Назви дев’яти пісень фіналістів, які вже 7 лютого змагатимуться за представлення України на Євробаченні у Відні, стали відомі у дайджесті на ютуб-каналі Євробачення Україна", - йдеться у повідомленні мовника.

Зокрема, у фіналі звучатимуть наступні пісні: Jerry Heil — "CATHARTICUS" (prayer), LAUD — "Lightkeeper", LELÉKA — "Рідним", MOLODI — "THE LEGENDS", Monokate — "Ти тут", Mr. Vel — "Do Or Done", The Elliens — "Crawling whispers", Valeriya Force — "Open Our Hearts" і "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Після того, як в "Дії" оберуть останнього 10-го фіналіста, 15 січня о 19:00 в Origin Stage відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту.

"Під час заходу кожен присутній вперше почує живе виконання конкурсних пісень фіналістів до їхнього виходу на стримінгових сервісах, а також побачить виступи запрошених гостей. Ведучі — Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва", - розповіли в "Суспільному".

Зазначається, що ця подія відбудеться в неофіційному форматі після традиційного жеребкування нацвідбору. Фінал нацвідбору відбудеться 7 лютого. 

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Теги: #євробачення #2026 #нацвідбір

