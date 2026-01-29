Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до переліку номінантів Премії Гільдії сценаристів Америки

Фото: Скріншот із фільму

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова потрапив до переліку номінантів Премії Гільдії сценаристів Америки у категорії "Найкращий сценарій у документальному фільмі".

"Це вже друга престижна номінація стрічки Мстислава Чернова за останній час, адже декілька днів тому фільм також номінували на BAFTA Film Awards", - йдеться в повідомленні Української кіноакадемії.

Зазначається, що окрім "2000 метрів до Андріївки", до цієї категорії також увійшли такі фільми, як "Становлення Led Zeppelin", режисера Бернарда Макмагона та "Білий від страху" режисера Ендрю Голдберга.

Гільдія сценаристів Америки — це спільнота, яка представляє інтереси авторів, що працюють у сфері кінематографа, телебачення, цифрових медіа та новинного мовлення. Цьогоріч церемонія оголошення переможців відбудеться 8 березня.

Як повідомлялося, раніше фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до шортлиста Американської академія кінематографічних мистецтв і наук на 98-му премію "Оскар", але не потрапив до переліку номінантів. В той же час, фільм потрапив до шортлиста премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA 2026.