09:37 17.12.2025

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до шортлиста премії "Оскар"

2 хв читати
Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до короткого списку стрічок, які претендують на 98-й премію "Оскар" Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Згідно з повідомленням Американської кіноакадемії, "2000 метрів до Андріївки" пройшов до списків у категорії "Документальний фільм". У лонглисті він був також у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", але в шортлист не потрапив.

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. 

Також у шортлист категорії "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" потрапила українська стрічка "Я померла в Ірпені" режисерки Анастасії Фалілеєвої.

Короткометражка розповідає про перші дні російського повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки.

Крім того, до шортлиста в категорії "Найкращий короткометражний ігровий фільм" увійшла британська короткометражна стрічка "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) режисера Франца Бьома.

Фільм розповідає про події повномасштабної війни в Україні, де під час російського наступу, у бункері знаходяться цивільні і поранені військові, і їх безуспішно намагаються евакуювати. Головну роль у фільмі зіграв український актор театру і кіно Олександр Рудинський. Раніше фільм отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Зазначається, що номінанти стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

13:39 24.04.2025
Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

