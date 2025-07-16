Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

Український оскарівський комітет розпочав прийом заявок для участі фільмів у відборі на 98-му премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, прийом заявок триватиме до 3 серпня 2025 року включно.

Детальніше з умовами подання фільмів на розгляд Українським оскарівським комітетом можна ознайомитися за посиланням: https://uafilmacademy.org/site/oscar.html

Повний текст "Спеціальних правил для категорії "Міжнародний повнометражний фільм" доступний на сайті Американської академії кінематографічних мистецтв і наук: https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.