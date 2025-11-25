Інтерфакс-Україна
Події
15:10 25.11.2025

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до лонглиста премії "Оскар"

Український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова увійшов до довгого списку стрічок, які претендують на 98-й премію "Оскар" Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Згідно з повідомленням Американської кіноакадемії, "2000 метрів до Андріївки" пройшов до списків у двох категоріях: "Міжнародний повнометражний фільм" і "Документальний фільм".

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. 

Зазначається, що шортлист у даних категоріях буде оголошено 16 грудня 2025 року,  номінанти стануть відомі 22 січня 2026 року, а сама церемонія вручення 98-ї премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року.

Як повідомлялося, стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

 

