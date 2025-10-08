В прокат виходить фільм "Друге дихання" режисерки Кондакової про підкорення Кіліманджаро ветеранами

В український прокат виходить документальний фільм "Друге дихання" режисерки Марії Кондакової про ветеранів, які підкорили найвищу вершину Африки — Кіліманджаро.

"Це історія сили, підтримки і побратимства. Історія про тих, хто не зупинився після поранень, а знайшов у собі друге дихання — щоб жити, діяти й надихати інших", - йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Зокрема, фільм розповідає про п'ятьох українських ветеранів, які підкорили вершину Кіліманджаро.

Четверо з військових мають ампутацій та користуються протезами – Роман "Добряк" Колесник, Владислав "Шатя" Шатіло, Михайло "Грізлі" Матвіїв та Олександр "Рагнар" Міхов, а разом з ними виклик горам кидає бійчиня Ольга "Висота" Єгорова, яка отримала поранення на фронті.

Прем'єра стрічки відбулася 30 вересня 2025 року, а широкий прокат почнеться 9 жовтня.

Як повідомлялося, документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на 98-й премії "Оскар" Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. Зокрема, висвітлює роботу взводу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України (ЗСУ), які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка.