Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

Ветеран, який служив оператором радіоелектронної боротьби (РЕБ), може застосувати свої військові компетенції як інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій і телекомунікацій і ІТ-фахівець, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Оператор радіоелектронної боротьби (РЕБ) відповідає за повний цикл роботи з радіосигналами: моніторинг спектра, виявлення й аналіз сигналів противника, створення завад і захист власних каналів зв’язку", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, оператор РЕБ під час служби має такі навички: робота з комплексами РЕБ; аналіз і розпізнавання радіосигналів, визначення джерел перешкод; робота з антенами та радіочастотним обладнанням;

технічне обслуговування складних систем, усунення збоїв; формування звітів; взаємодія з розвідкою, ІТ-підрозділами та командуванням.

Також він володіє такими навичками: аналітичне мислення; уважність до деталей і "мікрозмін" у сигналах та даних; командна взаємодія; самоорганізація.

"Оператор РЕБ може реалізуватися в різних напрямах залежно від власних інтересів і подальшого навчання — як радіотехнік або інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій і телекомунікацій, ІТ-фахівець, аналітик спектрального моніторингу або електронної розвідки, а також оператор систем радіоконтролю", - зазначили в Мінветеранів.

