16:45 07.01.2026

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

Ветеран, який служив оператором радіоелектронної боротьби (РЕБ), може застосувати свої військові компетенції як інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій і телекомунікацій і ІТ-фахівець, вважають в Міністерстві у справах ветеранів.

"Оператор радіоелектронної боротьби (РЕБ) відповідає за повний цикл роботи з радіосигналами: моніторинг спектра, виявлення й аналіз сигналів противника, створення завад і захист власних каналів зв’язку", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, оператор РЕБ під час служби має такі навички: робота з комплексами РЕБ; аналіз і розпізнавання радіосигналів, визначення джерел перешкод; робота з антенами та радіочастотним обладнанням;

технічне обслуговування складних систем, усунення збоїв; формування звітів; взаємодія з розвідкою, ІТ-підрозділами та командуванням.

Також він володіє такими навичками: аналітичне мислення; уважність до деталей і "мікрозмін" у сигналах та даних; командна взаємодія; самоорганізація.

"Оператор РЕБ може реалізуватися в різних напрямах залежно від власних інтересів і подальшого навчання — як радіотехнік або інженер із радіочастотних систем, спеціаліст із бездротових технологій і телекомунікацій, ІТ-фахівець, аналітик спектрального моніторингу або електронної розвідки, а також оператор систем радіоконтролю", - зазначили в Мінветеранів.

Як повідомлялося, в Мінветеранів вважають, що ветеран, який служив у розвідці, може застосувати свої військові компетенції в логістиці, системах безпеки, контролі якості і ринковій аналітиці; ветеран, який служив мінометником, може застосувати свої військові компетенції як оператор важкої або спеціалізованої техніки, контролер якості, фахівець з організації вантажних процесів; ветеран, який служив оператором протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), може застосувати свої військові компетенції як спеціаліст з електроніки чи оптики, оператор спеціального обладнання, фахівець аналітичних або моніторингових служб, інструктор з технічних чи спортивних дисциплін; ветеран, який служив зв’язківецем, може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій, системний адміністратор, радіотехнік і інженер ІТ-інфраструктури.

