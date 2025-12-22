Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Міністерство України у справах ветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) в "Дії".

"Якщо ви оформили ОСЦПВ у 2025 році з ветеранською пільгою, а характеристики авто відповідають умовам програми, — подайте заявку онлайн в "Дії" і отримайте компенсацію від держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що заявку може подати той, хто відповідає наступним критеріям: має посвідчення ветерана в "Дії" (УБД або ОІВВ); має 18 років або більше; договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги; договір чинний на момент подачі заявки; авто не використовується для бізнесу чи перевезень; об’єм двигуна - до 2500 см³ або електродвигун - до 100 кВт.

Щоб подати заявку необхідно: зайти у у застосунок "Дія"; перейти у розділ "Ветеран PRO"; обрати послугу "Компенсація автоцивілки"; вказати пільговий договір; обрати або створити "Дія.Картку"; дочекатись результату обробки заявки.

"Обов’язкова автоцивілка — це європейський стандарт безпеки, який захищає всіх учасників дорожнього руху. Однак, для нас важливо було підтримати ветеранів та ветеранок. Саме тому договір ОСЦПВ є обов’язковим, але 50% вартості покриває страхова компанія (пільга), а 50% компенсує держава з бюджету. Так для ветерана або ветеранки поліс фактично коштує 0 грн, а відшкодування здійснюється прозоро і через цифрові інструменти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, програми дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.