Інтерфакс-Україна
Події
10:11 22.12.2025

Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

2 хв читати
Мінветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію автоцивілки в "Дії"

Міністерство України у справах ветеранів закликає ветеранів подати заявки на компенсацію обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) в "Дії".

"Якщо ви оформили ОСЦПВ у 2025 році з ветеранською пільгою, а характеристики авто відповідають умовам програми,  — подайте заявку онлайн в "Дії" і отримайте компенсацію від держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що заявку може подати той, хто відповідає наступним критеріям: має посвідчення ветерана в "Дії" (УБД або ОІВВ); має 18 років або більше; договір автоцивілки укладений після 1 січня 2025 року з використанням ветеранської пільги; договір чинний на момент подачі заявки; авто не використовується для бізнесу чи перевезень; об’єм двигуна - до 2500 см³ або електродвигун - до 100 кВт.

Щоб подати заявку необхідно: зайти у у застосунок "Дія"; перейти у розділ "Ветеран PRO"; обрати послугу "Компенсація автоцивілки"; вказати пільговий договір; обрати або створити "Дія.Картку"; дочекатись результату обробки заявки.

"Обов’язкова автоцивілка — це європейський стандарт безпеки, який захищає всіх учасників дорожнього руху. Однак, для нас важливо було підтримати ветеранів та ветеранок. Саме тому договір ОСЦПВ є обов’язковим, але 50% вартості покриває страхова компанія (пільга), а 50% компенсує держава з бюджету. Так для ветерана або ветеранки поліс фактично коштує 0 грн,  а відшкодування здійснюється прозоро і через цифрові інструменти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, програми дій уряду передбачає, що Кабінет міністрів запустить комплексну програму "Авто-для-Захисника", яка передбачає державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни, та відшкодування витрат страхувальників - учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни - за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. Очікується, що до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуються послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.

Теги: #мінветеранів #ветерани #дія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:16 21.12.2025
УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

УЧХ у 2025 році забезпечив реабілітацію понад 40 ветеранських родин

20:26 19.12.2025
У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

У Харкові створять КЗ "Ветеранський центр", який працюватиме за принципом "єдиного вікна"

15:44 18.12.2025
В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

В Києві за ініціативи Кличка з 1 січня запрацює персональний медичний супровід ветеранів - КМДА

14:58 18.12.2025
Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

16:16 17.12.2025
Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

Свириденко: 94 тис. військових і ветеранів скористалися послугою безоплатного лікування та протезування зубів у 2025р.

14:41 17.12.2025
Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

Українці - за пріоритетне фінансування ветеранських програм та цивільного захисту для відновлення в умовах війни - опитування

09:58 17.12.2025
Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

09:53 17.12.2025
На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 42 тис. вакансій

14:22 16.12.2025
Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

11:39 16.12.2025
Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

Кабмін оновив правила профадаптації ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Захисників

ВАЖЛИВЕ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Ймовірною причиною сходу вантажного поїзда під Коростенем було ураження БпЛА - Укрзалізниця

Аварія вантажного поїзда спричинила аварію пасажирського в Житомирській області і затримки в русі – Укрзалізниця

ОСТАННЄ

Заступник міністра освіти Трофименко: У нас давно є умови для трирічного бакалаврату, це європейська практика

Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину в середмісті столиці

Темпи просування окупантів на тижні різко зросли, найбільше в районі Сіверська та Гуляйполя – DeepState

Четверо працівників "Укрзалізниці" постраждали через аварію вантажного поїзду в Житомирській області - ДСНС

Міносвіти планує розширити перелік національних іспитів як альтернативу НМТ при вступі в українські виші в 2026р. - Трофименко

McDonald's відкрив другий ресторан у Житомирі

Два центри надання адмінпослуг, включаючи ветеранський, пошкоджені в Кривому Розі дроновою атакою, без жертв

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Трофименко: "Зимовий вступ" на "нульовий курс" планується запустити із січня, держава компенсуватиме пільговим категоріям 3 тис. грн/місяць

Начальника управління Генштабу РФ ліквідовано в Москві внаслідок підриву автомобіля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА